China zal ivoorhandel tegen eind 2017 verbieden

China gaat stap voor stap de bewerking en de verkoop van ivoor voor commerciële doeleinden verbieden tegen eind 2017, kondigde het officiële nieuwsagentschap Nieuw China aan. Het persagentschap baseerde zich hierbij op een regeringscommuniqué. "Tot die datum zullen de ordediensten blijven optreden tegen de illegale activiteiten verbonden met ivoor." Ivoor uit Afrika is erg gegeerd in China. De prijs voor dit statussymbool kan oplopen tot 1.050 euro per kilo. Het totale verbod zal volgens Nieuw China 34 ivoorbewerkende bedrijven treffen en 143 handelscentra. Tegen maart 2017 zouden al tientallen zaken moeten sluiten.

Dekmantel

Volgens natuurbeschermingsverenigingen doodden stropers vorig jaar meer dan 20.000 olifanten voor hun ivoor. Het merendeel van dat ivoor gaat naar China, dat zonder concurrentie 's werelds grootste ivoorconsument is. Het Chinees verbod "is het grootste teken van hoop voor olifanten" sinds de recente ravage onder olifanten, aldus een Amerikaanse activiste in gesprek met The New York Times.

Volgens het World Wildlife Fund (WWF) zijn er nog zowat 415.000 olifanten in leven.

De CITES-conventie, die in 1975 in voege trad, verbood in 1989 de ivoorhandel. Zoals andere landen laat China de herverkoop van ivoor toe dat voor 1989 werd aangekocht, en beschikt het land over een voorraad die met toestemming van CITES werd aangekocht in 2008. Maar die legale markt was vaak een dekmantel voor handel in illegaal verworven ivoor.

Vorig jaar al had China laten weten dat het ernaar streefde de ivoorhandel "grotendeels" op te doeken.

(Belga/RR)