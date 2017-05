China wil dat ontplooiing VS-raketschild meteen ophoudt

"Het standpunt van China met betrekking tot Thaad is niet gewijzigd", zei de woordvoerder. "Wij zijn gekant tegen de ontplooiing van het Amerikaanse raketsysteem in Zuid-Korea en roepen alle partijen op meteen op te houden met dit proces. We zijn vastberaden de nodige maatregelen te nemen om onze belangen te beschermen".

Peking heeft al maanden zijn ongenoegen omtrent het raketafweersysteem geuit.

De woordvoerder onthaalde de verklaring van de Amerikaanse president Donald Trump dat hij bereid is de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un te ontmoeten "indien alle omstandigheden aanwezig zijn" positief.

"De dringende prioriteit is maatregelen te nemen om de spanning weg te nemen. Een van de meest efficiënte maatregelen om dit te doen is de vredesbesprekingen (met Noord-Korea) te laten hernemen", zei Geng.