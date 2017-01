China waarschuwt Trump: 'Eén-Chinabeleid staat niet ter discussie'

'Over het één-Chinabeleid is geen discussie mogelijk', zo klinkt de waarschuwing van China aan de toekomstige Amerikaanse president Donald Trump, na zijn recente uitspraken over Taiwan. Het Amerikaanse één-Chinabeleid is al van kracht sinds 1979, maar Trump zei vrijdag aan The Wall Street Journal dat hij dat beleid niet zou verderzetten als hij geen verbeteringen zag in de Chinese handelspraktijken.

'Het één-Chinabeleid is het politieke fundament van de Chinees-Amerikaanse betrekkingen, en is niet bediscussieerbaar', zei de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdagavond. China is een onvervreemdbaar deel van China, en de VS moeten 'de verbintenissen van de vorige Amerikaanse regeringen nakomen', zo klonk het.

'De regering van de Volksrepubliek China is de enige legitieme regering die China vertegenwoordigt. Dat feit wordt erkend door de internationale gemeenschap en niemand kan dat veranderen', aldus China.

In december verbrak de toekomstige Amerikaanse president het protocol al eens door te telefoneren met de Taiwanese president Tsai Ing-wen.