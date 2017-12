China verwerpt beschuldigingen van Trump over illegale olieleveringen

Trump tweette dat China 'op heterdaad' was betrapt bij het verkopen van olie aan het Noord-Koreaanse regime, maar leverde wel geen enkel bewijs voor die beschuldiging.

Caught RED HANDED - very disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. There will never be a friendly solution to the North Korea problem if this continues to happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2017

'Zonder gegronde reden een mediahype creëren draagt niet bij tot het versterken van het wederzijdse vertrouwen en de samenwerking', reageerde woordvoerster Hua Chunying van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

China, dat goed is voor zowat 90 procent van de Noord-Koreaanse export, laat haar burgers en bedrijven niet toe om de resoluties van de Verenigde Naties te schenden, aldus de woordvoerster aan de pers. De berichten over olie die op zee van Chinese schepen overgeheveld wordt naar Noord-Koreaanse boten doet ze af als 'onjuist'.

De Zuid-Koreaanse krant Chosun Ilbo had dinsdag, op basis van satellietbeelden, geschreven dat er sinds oktober al een dertigtal van die transacties hebben plaatsgevonden. Fox News en ander Amerikaanse nieuwsmedia hebben het bericht daarna opgepikt. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldde vandaag overigens dat Seoel in november een schip uit Hongkong in beslag nam en inspecteerde, dat in het geheim olieproducten had overgeladen naar een Noord-Koreaans schip.

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties had in september een resolutie aangenomen waarin de handel van schip tot schip verboden wordt met Noord-Korea. In een vrijdag aangenomen resolutie worden ook de leveringen van aardolieproducten zoals benzine en diesel beperkt. In plaats van twee miljoen vaten diesel per jaar, worden vanaf 1 januari 2018 nog 500.000 vaten toegelaten.