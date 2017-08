China roept alle partijen op om te onderhandelen over Noord-Koreaanse crisis

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties legde zaterdag Noord-Korea nieuwe sancties op. Die waren een antwoord op twee tests met intercontinentale ballistische raketten die Noord-Korea vorige maand uitvoerde. De tot nu toe zwaarste sancties zullen de inkomsten uit export van het communistische land erg raken De sancties omvatten onder andere verdere restricties op de uitvoer van steenkool, ijzererts en zeevruchten.

Ook China keurde de resolutie mee goed. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yion had vandaag in Manila een gesprek met zijn Noord-Koreanse ambtsgenoot Ri Yong-ho. Volgens Wang zijn de sancties 'noodzakelijk' zijn, maar 'niet het ultieme doel'. 'Het is onze bedoeling om alle partijen opnieuw rond de tafel te krijgen om te onderhandelen, zodat we een oplossing vinden via gesprekken'.