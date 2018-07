China plant bijkomende handelsmaatregelen tegen Verenigde Staten

'We doen dit om onze belangen en rechten te beschermen', zo liet het Chinese ministerie van Handel weten. 'We hebben een vraag tot schadevergoeding en ook een vraag tot overleg gestuurd naar de VS, conform de regels van de Wereldhandelsorganisatie WHO. China is genoodzaakt deze extra maatregelen te nemen om de verliezen op te vangen die de Amerikaanse invoerheffingen veroorzaken.'

De Verenigde Staten hebben maandag nog bezwaar aangetekend bij de WTO. Ze klagen de tegenmaatregelen aan die een reeks landen, waaronder China, aankondigden nadat de VS invoerheffingen op aluminium en staal hadden geactiveerd.