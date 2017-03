China: 'Noord-Korea moet kernprogramma en VS militaire oefeningen stoppen'

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi deed die oproep in de marge van het jaarlijkse Volkscongres in Peking. Hij vergeleek de situatie met twee versnellende treinen die op elkaar afkomen en geen van beide wil stoppen. 'Zijn beide partijen echt bereid tot een frontale botsing'?

Raketten

China wordt beschouwd als zowat het enige land dat echt invloed heeft op Noord-Korea. De oproep van Peking is een reactie op de vier ballistische raketten die het stalinistische regime in Pyongyang maandag lanceerde in de richting van de Japanse Zee, waarvan er drie in een exclusieve economische zone van Japan terechtkwamen.

In antwoord daarop kondigden de Verenigde Staten maandagavond aan dat ze gestart zijn met de ontplooiing van het raketafweersysteem THAAD in Zuid-Korea. Dat laatste werd niet in dank afgenomen door Peking, omdat het vreest dat het de efficiëntie van zijn eigen raketsystemen zal ondergraven.

Of het voorstel van de Chinese minister op veel bijval kan rekenen valt nog af te wachten. In januari 2015 stelde Noord-Korea zelf al eens voor om tijdelijk te stoppen met kernproeven, als de Verenigde Staten hun geplande militaire oefeningen in Zuid-Korea zouden annuleren. Zowel Washington als Seoel schoten dat voorstel toen af.

Veroordeeld

De VN-Veiligheidsraad heeft dinsdag de recente Noord-Koreaanse raketlanceringen veroordeeld en zijn bezorgdheid geuit over het destabiliserende gedrag van Pyongyang. De tekst werd opgesteld door de Verenigde Staten, en unaniem goedgekeurd door de vijftien leden van de Raad - dus ook door China.