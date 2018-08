'China maakt weg vrij voor einde van tweekindpolitiek'

China, met 1,3 miljard inwoners het drukstbevolkte land ter wereld, voerde in 1979 de éénkindpolitiek in om de explosieve bevolkingsgroei te drukken. Maar omdat ook China kampt met vergrijzing werd die politiek in 2016 al versoepeld. Sindsdien mogen Chinese koppels in stedelijk gebied twee kinderen krijgen.

De Volksrepubliek zou nu stappen zetten richting volledig vrije familieplanning, meldt Xinhua. In een ontwerptekst voor een nieuwe civiele code is alle tekst rond familieplanning verdwenen. De wijziging wordt wel pas in maart 2020 voorgelegd aan het Nationale Volkscongres, de jaarlijkse bijeenkomst van het niet-verkozen parlement in hoofdstad Peking.

China kampt met een vergrijzende bevolking, een dalend geboortecijfer en dus almaar minder mensen op arbeidsleeftijd.

Intussen werkt de overheid aan een campagne om de bevolking warm te maken voor het idee van een gezin met meer dan twee kinderen. Onder meer een postzegel met daarop een familie van twee varkens en drie kleine biggetjes, die volgend jaar gelanceerd wordt, moet daarvoor zorgen.