Chicago: 4 aangehouden na 'fuck Trump' agressie tegen gehandicapte

De details moeten nog duidelijk worden, maar de politie trad volgens de Chicago Tribune dinsdag in actie nadat in winters Chicago een (witte) jongeman werd opgemerkt die in korte broek en klaarblijkelijk verward rondliep.

Hij vertoonde tekenen van trauma en werd door de politie ondervraagd. Korte tijd later "werd de politie naar een woning in de buurt geroepen" die men onder andere via kleren in verband kon brengen met wat de jongeman was overkomen. Dat was ook gedeeltelijk te zien op beelden die via Facebook live gestreamd werden.

Die oorspronkelijke beelden, die intussen zijn verwijderd, tonen "een zwarte vrouw met sigaret en anderen die het shirt van een man wegknippen". Het slachtoffer is met tape de mond gesnoerd en vastgebonden. De aanwezigen, meldt de Tribune, "snijden zijn haar af met een mes en duwen met een voet op het hoofd van de man, terwijl ze vloeken tegen Trump en tegen witte mensen". Iemand riep, volgens de plaatselijke zender Fox 32, "Fuck Trump, fuck white people". Het slachtoffer werd herhaaldelijk geslagen. Volgens de politie werd hij tussen 24 en 48 uur vastgehouden.

Een van de arrestanten is een klasgenoot van het slachtoffer. De jongeman kon, meldt Fox 32, na verzorging in het ziekenhuis weer naar huis.

ATTENTION: Donate To The Trump-Supporter Who Was Tortured By Chicago Thugs https://t.co/Y6oBZgKNPa pic.twitter.com/IbgpDpuv1J -- Aria Wilson? (@AriaWilsonGOP) January 5, 2017

Haatmisdrijf?

De politie onderzoekt of het om een haatmisdrijf gaat, een 'gewoon' geval van pesten of nog iets anders.

Politiechef Eddie Johnson noemde het gefilmde gebeuren "walgelijk". "Je vraagt je af wat individuen ertoe brengt iemand zoiets aan te doen. Ik ben 28 jaar bij de politie en ik heb dingen gezien die niemand zou moeten zien. Maar het verbaast me nog altijd. Ik zal niet zeggen dat ik gechoqueerd was, maar het was walgelijk".

Hoewel het oorspronkelijk filmpje was verwijderd, werd het gedeeld, onder andere door (wit) racistische sites, die dit zagen als een vorm van 'zwart racisme'. Trumpaanhangers riepen op om geld in te zamelen voor het slachtoffer, hoewel niet bekend is of dat slachtoffer pro-Trump is.

Politiecommissaris Johnson waarschuwde voor te snelle conclusies over wat er gebeurde: "Ik denk dat het voor een stuk gewoon domheid is, mensen die razen omdat ze denken dat ze het nieuws zullen halen. Op dit ogenblik hebben we nog niets concreets".

Geweld na verkiezingen

Kort na de verkiezingen waren er duidelijk meer meldingen van agressie, al dan niet fysiek, tegen minderheden. Moslima's kregen hatelijke opmerkingen te verduren, en in sommige gevallen werd hun hoofddoek afgerukt. Jeugdige latino's werden door klasgenootjes uitgescholden en werden gejend met het feit dat Trump hen of hun ouders het land zou uitsturen. Een zwarte kerk ging in de fik, moskeeën werden met leuzen beklad. Daarnaast waren er minder frequente incidenten waarbij aanhangers van Donald Trump het slachtoffer werden. In Chicago werd uren na de uitslag een Trumpkiezer in mekaar geschopt. Aan (linkse) universiteiten klaagden Trumpaanhangers over reacties van medestudenten.