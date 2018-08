Charles Michel: 'Kofi Annan was staatsman en man van de vrede'

'Een staatsman en een man van de vrede heeft ons verlaten.' Dat zegt premier Charles Michel in een reactie op het overlijden van voormalig VN-secretaris-generaal Kofi Annan. 'Ik zal hem herinneren voor zijn strijd voor een geëngageerd multilateralisme, voor de bescherming van mensenrechten en voor de preventie van conflicten in de wereld.'

Ook minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders betuigt zijn medeleven. 'Hij wijdde zijn leven aan de vrede. Zijn herinnering zal onze acties blijven inspireren', aldus Reynders. Voormalig premier Guy Verhofstadt, die Annan verschillende keren heeft ontmoet, noemt Annan 'een echte man van vrede' en 'een van de belangrijkste figuren van het multilaterale systeem'. Volgens Louis Michel, die onder Verhofstadt minister van Buitenlandse Zaken was, dwong Annan respect af via een 'intelligent beleid waarbij hij gevoeligheid en redelijkheid combineerde.

Internationale reacties

Annan toonde dat 'iemand tegelijk menslievend en een sterke leider kan zijn'. Dat zegt huidig Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg in een reactie op het overlijden van Annan. 'Zijn warmte mag nooit verward worden met zwakte', luidt het.

'Kofi was het beste voorbeeld voor de mensheid, de belichaming van menselijk fatsoen en genade. In een wereld die nu vol zit met leiders die allesbehalve dan dat zijn, wordt dit verlies voor de wereld nog pijnlijker', aldus Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN Zeid Ra'ad al Hussein. 'Hij was een vriend van duizenden en een leider van miljoenen. Voor mij, en zoals zo velen in de VN, was hij mijn directe baas toen ik 31 jaar oud was - en wat een baas! Hij was altijd moedig, direct in zijn toespraken, maar nooit onbeleefd. Later, toen ik ambassadeur bij de VN was, inspireerde hij ons door een dynamisch en charismatisch leider te zijn in zijn hoedanigheid van secretaris-generaal. En bovenal was hij een vriend en raadgever, voor mij en voor zoveel anderen.'

'Ik had oprecht bewondering voor zijn wijsheid en zijn moed, en voor zijn vermogen om doordachte beslissingen te nemen, zelfs in de meest complexe en delicate situaties. De herinnering aan hem blijft voor altijd in het hart van de Russen', aldus Vladimir Poetin in een boodschap aan de huidige VN-secretaris Antonio Guterres. 'Hij stond in een moeilijke tijd aan het hoofd van de VN en heeft veel gedaan om de doelstellingen en taken van de organisatie te verwezenlijken en haar centrale rol in internationale aangelegenheden te versterken.' Ook de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov betuigde zijn innige deelneming aan de Verenigde Naties. Hij legde de nadruk op 'de belangrijke bijdrage van Kofi Annan (...) aan de hervorming van de organisatie met het oog op de versterking van haar autoriteit en haar vermogen om langetermijnoplossingen te vinden voor mondiale problemen'.

'Kofi's engagement en daadkracht voor een vreedzamere en rechtvaardigere wereld, zijn levenslange inzet voor de mensenrechten en zijn waarden en zijn gratie waarmee hij leidde, zullen pijnlijk gemist worden", aldus de secretaris-generaal van mensenrechtenorganisatie Amnesty International, de Zuid-Afrikaanse mensenrechtenactivist Kumi Naidoo. Hij heeft met Annan samengewerkt rond thema's zoals armoede en de klimaatsverandering.

Trump zwijgt

Ook Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker had enkel lof voor de man. 'De wereld treurt om een groot leider en mensenvriend', schreef hij zaterdag op Twitter. ;We kunnen hem de grootste erkenning bewijzen door zijn nalatenschap en geest levend te houden', luidde het. Juncker noemde Annan tot slot een oude vriend en bron van inspiratie.

De Britse premier Theresa May roemde de voormalige VN-secretaris-generaal als 'een groot leider en hervormer'. 'De wereld die hij heeft achtergelaten is een betere plaats dan de wereld waarin hij werd geboren en daar heeft hij een groot aandeel in gehad', aldus May op Twitter.

De Franse president Emmanuel Macron twitterde: 'We zullen zijn kalme en vastberaden blik noch de kracht van zijn strijd vergeten'. 'Kofi Annan sprak niet alleen over het bouwen van eerlijkere en vreedzame wereld, hij wijdde zijn leven aan dit doel. Dankzij hem is de wereld een betere plaats. Het is nu aan ons allen om zijn werk verder te zetten', klonk het tot slot bij de Canadese premier Justin Trudeau. De Amerikaanse president Donald Trump -doorgaans niet om een tweet verlegen- heeft nog niet gereageerd op het overlijden.