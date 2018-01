Centraal comité van Netanyahu's Likoed-partij wil annexatie van Westelijke Jordaanoever

De partij heeft zondag een resolutie goedgekeurd waarin ze haar leden vraagt om de zaak vooruit te helpen in het parlement.

Netanyahu moet binnen zijn eigen conservatieve partij afrekenen met een hardnekkige groep parlementairen die niet van een tweestatenoplossing wil weten.

'Likoed-parlementairen moeten de Israëlische soevereiniteit in Judea-Samaria (Bijbelse naam voor Westelijke Jordaanoever, nvdr.) promoten', staat in de resolutie.

De tekst heeft geen enkele juridische waarde en premier Benjamin Netanyahu - zelf Likoed - heeft tegen gestemd. Het statuut van de Westelijke Jordaanoever ligt al even op tafel binnen Likoed.

In oktober hield Netanyahu ook nog een controversieel wetsontwerp tegen dat de Israëlische kolonies de facto zou aanhechten bij Israël. De Westelijke Jordaanoever is Palestijns gebied, maar wordt al vijftig jaar bezet door Israëlische kolonisten, tegen de internationale afspraken in.

