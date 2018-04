Celstraffen voor medewerkers van gezaghebbende Turkse krant Cumhuriyet

De medewerkers zijn schuldig bevonden aan het helpen van 'terreurorganisaties'.

Dertien medewerkers verschenen vrij en kregen uiteenlopende gevangenisstraffen. Drie anderen verkregen de vrijspraak.

De reeds in voorlopige hechtenis vertoevende uitgever van de krant Akin Atalay is veroordeeld tot 7,5 jaar cel. Hij kwam in afwachting van het resultaat van zijn procedure in beroep evenwel voorwaardelijk vrij.

Onder de veroordeelden zijn ook hoofdredacteur Murat Sabuncu en de prominente onderzoeksjournalist Ahmet Sik.