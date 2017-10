Catalonië: toespraak Puigdemont met een uur uitgesteld - volg LIVE

De Catalaanse minister-president Carles Puigdemont heeft gevraagd om zijn langverwachte toespraak voor het Catalaanse parlement met een uur uit te stellen. Dat berichtten verschillende Spaanse media dinsdagavond. De speech zou nu om 19 uur Belgische tijd plaatsvinden. Volgens de woordvoerder van de Catalaanse regering is de reden van het uitstel 'contacten met internationale bemiddelaars', maar verdere details ontbreken. Enkele media berichtten dat Puigdemont aan het spreken was met Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, maar dat werd door een woordvoerster van de Commissie snel afgedaan als "fake news". De Spaanse zender TVE berichtte dan weer dat de radicale CUP, een coalitiepartner in de regering van Puigdemont, de bijeenkomst van het Catalaanse parlement zou boycotten omdat ze niet akkoord gaat met de tekst die de minister-president zou willen voorlezen. Zonder de CUP heeft de Catalaanse regering geen meerderheid meer.

Europees president Donald Tusk vraagt Puigdemont alvast 'om geen beslissing aan te kondigen die een dialoog onmogelijk maakt'.

In een speech bij het Europese Comité van de Regio's richtte Tusk zich rechtstreeks tot Puigdemont. 'Enkele dagen geleden vroeg ik premier Rajoy om een oplossing voor het probleem te zoeken zonder geweld te gebruiken, om naar een dialoog te zoeken (...) Vandaag vraag ik u de grondwettelijke orde te respecteren en geen beslissing aan te kondigen die zo'n dialoog onmogelijk maakt.'

Volgens Tusk zou een conflict zowel voor de Catalanen, Spanje als heel Europa een slechte zaak zijn. 'Laat ons steeds zoeken naar wat ons bindt, niet naar wat ons scheidt', aldus de Pool.

Ook de Franse president Emmanuel Macron uitte zich enkele uren voor de met spanning afgewachte toespraak over de kwestie. Hij zei tijdens een debat aan de Goethe Universiteit in Frankfurt, vlak voor de opening van de Buchmesse, 'vertrouwen' te hebben in een vreedzame oplossing voor het conflict tussen de centrale regering in Madrid en de separatisten in Catalonië.