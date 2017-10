Catalonië: Puigdemont reikt Madrid opnieuw de hand

De Catalaanse minister-president Carles Puigdemont heeft dinsdagavond in een toespraak tot het Catalaanse parlement de onafhankelijkheid van de regio niet uitgeroepen. Hij stelde voor om het resultaat van het referendum over onafhankelijkheid van 1 oktober met enkele weken op te schorten en kansen te geven aan verdere dialoog.

Het is een opmerkelijke boodschap, want de minister-president toonde zich zondagavond op de Catalaanse openbare omroep nog enigszins onverzettelijk. 'Wij hebben de deur opengelaten voor bemiddeling. We hebben 'ja' gezegd tegen alle mogelijkheden tot bemiddeling die ons zijn voorgelegd', klonk het. 'De dagen gaan voorbij, en als de Spaanse staat niet positief antwoordt, zullen we doen wat we moeten doen'.

Internationale bemiddeling

Puigdemont riep de Spaanse regering op 'om te luisteren, misschien niet naar ons, maar naar (andere) mensen die om een bemiddeling vragen.' Volgens Puigdemont is de piste van internationale bemiddeling een piste die het waard is om te overwegen om tot een oplossing te komen voor het conflict tussen Catalonië en de regering van premier Mariano Rajoy.

Europees president Donald Tusk vroeg Puigdemont eerder op de avond 'om geen beslissing aan te kondigen die een dialoog onmogelijk maakt'. Volgens Tusk zou een conflict zowel voor de Catalanen, Spanje als heel Europa een slechte zaak zijn. 'Laat ons steeds zoeken naar wat ons bindt, niet naar wat ons scheidt', aldus de Pool.

Ook de Franse president Emmanuel Macron uitte zich enkele uren voor de met spanning afgewachte toespraak over de kwestie. Hij zei tijdens een debat aan de Goethe Universiteit in Frankfurt, vlak voor de opening van de Buchmesse, 'vertrouwen' te hebben in een vreedzame oplossing voor het conflict tussen de centrale regering in Madrid en de separatisten in Catalonië.

Bij het omstreden en door het Grondwettelijk Hof verboden referendum van 1 oktober stemde ruim 90 procent van de stemgerechtigden die hun stem uitbrachten voor Catalaanse onafhankelijkheid. De opkomst bedroeg echter maar 43 procent. Een flink deel van de Catalanen, die door de media als 'zwijgende meerderheid' omschreven worden, houdt vast aan de eenheid van Spanje.