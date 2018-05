Catalonië nog steeds zonder premier na nieuwe verkiezingspoging

De kandidaat-premier kwam slechts twee stemmen te kort om met een absolute meerderheid te worden verkozen. Bij de stemming gaven 66 parlementsleden aan de kandidatuur van de 55-jarige Quim Torra te steunen. Maar er waren ook 65 tegenstemmen en vier onthoudingen, zo schrijft El Pais.

Verwacht wordt dat een nieuwe stemming maandag wel succesvol zal zijn. Dan zal een eenvoudige meerderheid, waarbij geen rekening gehouden wordt met de onthoudingen, voldoende zijn.

Torra, die net als de afgezette minister-president Carles Puigdemont deel uitmaakt van de partij JuntsXCat, is een nieuwkomer in de politiek. Door hem naar voren te schuiven willen de separatisten een einde maken aan het aanhoudende juridische getouwtrek met Madrid over het leiderschap in Catalonië. Alle vorige kandidaten voor het minister-presidentschap werden namelijk geblokkeerd, omdat het telkens ging om personen die in de gevangenis zaten of in ballingschap verbleven.

Als er tegen 22 mei geen nieuwe regering is in Catalonië, moeten er nieuwe verkiezingen komen.