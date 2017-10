Catalonië: Madrid is niet gediend met antwoord van Puigdemont en stelt nieuw ultimatum

Het Catalaanse streven naar onafhankelijk moet 'de komende twee maanden' het onderwerp vormen van onderhandelingen tussen de Catalanen en Madrid. Dat heeft regeringsleger Carles Puigdemont meegedeeld in een brief aan de Spaanse premier Mariano Rajoy.

Puigdemont geeft daarmee geen duidelijk ja/nee-antwoord op de vraag of hij vorige week met zijn toespraak in het Catalaanse parlement de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen. Hij had tot maandag 10.00 uur de tijd gekregen om een antwoord te formuleren op die vraag.

De Spaanse regering dreigt ermee een beroep te doen op het fameuze artikel 155 van de Spaanse grondwet. Dat maakt het voor Madrid mogelijk de bevoegdheden van een regio te ontnemen als die regio bepalingen van de grondwet schendt.

Nieuw ultimatum

De Catalaanse regering moet tegen donderdag 10 uur officieel stellen dat ze niet de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen. Dat heeft de Spaanse vicepremier Soraya Sanchez de Santamaria in een tv-toespraak laten weten in een reactie op het antwoord van Puidgemont.

'Het is niet moeilijk om in die drie dagen tot rede te komen', aldus Santamaria. De vicepremier hekelde voorts de onduidelijkheid van het antwoord van de Catalaanse leider. 'Het was niet zo moeilijk om 'ja' of 'nee' te zeggen', zo zegt ze.

Reactie Madrid

Eerder had minister van Justitie Rafael Catala in een reactie al gezegd dat Puigdemont niet de gewenste duidelijkheid bracht.

Catala zegt dat er een 'duidelijke' vraag was gesteld aan Puigdemont. Maar 'het lijkt erop dat zijn antwoord minder duidelijk is', zo reageert de minister. Daarom noemde hij het Catalaanse antwoord 'niet adequaat'.

Daarnaast liet ook minister van Buitenlandse Zaken Alfonso Dastis vanuit Luxemburg verstaan dat het Catalaanse antwoord maar weinig duidelijkheid bracht.