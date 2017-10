Catalonië: Europa roept op tot dialoog, president Puigdemont vraagt internationale bemiddeling

'Wij hebben de aanwezigheid van een derde (partij) nodig. Om efficiënt te zijn moet ze internationaal zijn', zo zei de bewindsman die op een 'meer ontspannen klimaat' aandrong.

Desgevraagd zei hij nog geen aanwijzingen te hebben dat de Europese Unie een bemiddelende rol wil spelen en betreurde Puigdemont dat er geen dialoog met Madrid is.

Hij beklemtoonde nog dat de uitkomst van de volksraadpleging 'bindend' is en dat het regionale parlement nu moet beslissen over de uitroeping van de onafhankelijkheid.

Europa reageert

De vraag van Puigdemont om bemiddeling komt er nadat de Europese Commissie 'alle relevante betrokkenen' in Spanje en Catalonië opriep om, daags na het onafhankelijkheidsreferendum en het politiegeweld, 'over te gaan van confrontatie naar dialoog'. Volgens de Commissie 'kan geweld nooit een instrument zijn in politiek'.

Naar de reactie van de Commissie was lang uitgekeken. Het dagelijks bestuur van de EU herhaalt maandag dat het referendum en alles wat erbij komt kijken een binnenlandse Spaanse aangelegenheid zijn en volgens de bepalingen van de Spaanse grondwet moeten worden afgehandeld. Op basis van de grondwet was de stemming van zondag dan ook illegaal, luidt het.

Maar nu is het tijd voor 'eenheid, niet voor verdeeldheid', aldus de Commissie. 'We roepen alle relevante betrokkenen op om over te gaan van confrontatie naar dialoog. Geweld kan nooit een instrument zijn in politiek.'

De Commissie behoudt het vertrouwen in de Spaanse premier Mariano Rajoy 'om de leiding te voeren over dit moeilijke proces, in lijn met de Spaanse grondwet en de fundamentele mensenrechten die daarin vervat zitten'.

Later op maandag zullen Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en Rajoy met elkaar overleg plegen.

Verhinderen

De Spaanse minister van Justitie Rafael Catala verzekert intussen dat de regering 'alles wat ze volgens de wet mag', zal doen om een eenzijdige uitroeping van de onafhankelijkheid van Catalonië te verhinderen.

'Indien iemand pretendeert de onafhankelijkheid van een deel van het grondgebied van Spanje uit te roepen (...) dient alles gedaan wat wettelijk mogelijk is opdat dit niet zo zou zijn', zei hij tegenover de Spaanse staatstelevisie.