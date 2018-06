Catalonië: 'Als we op deze weg verder gaan, eindigt het in bloedvergieten'

'Net zoals in het voetbal volstaat het in de Spaanse politiek niet de tegenstander te overwinnen, het is de bedoeling hem te vernederen en in de grond te boren', zegt de volbloed republikein Jordi Cantavela. Die futbolisación zet zich nu ook door in de Catalaanse samenleving. Terwijl zich in Madrid een regimewissel voltrok, reisde Knack naar Barcelona en sprak met voor- en tegenstanders van de Catalaanse onafhankelijkheid.