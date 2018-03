Catalaanse separatisten willen donderdag regionale leider verkiezen die mogelijk weer cel in moet

De separatistische partijen in Catalonië willen donderdag in een met spoed bijeengeroepen parlementszitting een nieuwe regionale president verkiezen. De separatisten willen het gerecht te snel af zijn en de Catalaanse ex-regeringswoordvoerder Jordi Turull verkiezen, voor die mogelijk de gevangenis in moet.