Catalaanse overheid vraagt naar Schots voorbeeld opnieuw om onafhankelijkheidsreferendum

"Alles lijkt erop te wijzen dat Schotland en het Verenigd Koninkrijk ermee akkoord zullen gaan om een tweede referendum over de onafhankelijkheid te organiseren", aldus de twee separatistische leiders in de krant El País. Ze vermelden echter niet dat de Britse premier Theresa May al heeft laten weten dat het "nu niet het moment is" voor een referendum.

Puigdemont en Junqueras herhalen in de open brief vervolgens hun argumenten voor de onafhankelijkheid, die ze sinds 2012 nastreven. "Het zijn niet de verschillen die ons verdelen, maar wel het gebrek aan een akkoord om die verschillen te overwinnen", benadrukken ze.

De separatistische regering heeft eerder al beloofd dat er voor september van dit jaar een referendum zou worden georganiseerd, met of zonder het akkoord van Madrid.

Een deel van de 7,5 miljoen Catalanen heeft nooit verteerd dat het Grondwettelijk Hof in 2010 een statuut annuleerde dat de autonome regio een groot aantal bevoegdheden gaf. Hun bitterheid werd bovendien versterkt door de economische crisis en het gevoel dat ze minder goed worden behandeld dan de andere Spanjaarden.

De Catalanen zijn verdeeld over de vraag of ze echt onafhankelijk moeten worden, maar de meerderheid is wel voorstander van een referendum. De regionale regering probeerde twee jaar geleden al zo'n referendum te organiseren, maar dat werd haar verboden door het Grondwettelijk Hof. De volksraadpleging - waarin 80 procent zich uitspraak voor de onafhankelijkheid - had daardoor een louter symbolische waarde.

"We hebben al verschillende keren een referendum voorgesteld. Vandaag willen we er, ondanks de slechte voortekenen de de frontale afwijzing van de Spaanse regering, nogmaals op aandringen" om een volksraadpleging te organiseren, aldus de twee Catalanen nog. "Er is niet alleen een verontrustend gebrek aan dialoog van de kant van de overheid, we gaan zelfs helemaal in de omgekeerde richting."