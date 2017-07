Catalaans president Puigdemont: 'Dit is een vredevolle revolutie'

Op 1 oktober vindt in de Spaanse regio Catalonië, waar onder meer Barcelona ligt, een onafhankelijkheidsreferendum plaats. Sinds het Spaans Grondwettelijk Hof op initiatief van de Spaans premier Mariano Rajoy (Partido Popular) in 2010 plotsklaps nieuwe bevoegdheden blokkeerde, leven Catalonië en Madrid met elkaar opnieuw in onvrede. Ook in 2015 verklaarde de Spaanse regering een stemming over de onafhankelijkheid illegaal.

