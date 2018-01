Catalaans parlement draagt maandag kandidaat- regeringsleider voor

Torrent sluit vrijdag zijn tweedaagse consultatieronde met de leiders van de in het regionale parlement vertegenwoordigde partijen af.

Puigdemont, die al een tijdje in vrijwillige ballingschap in België woont, werd eind oktober door Madrid afgezet als president van Catalonië, na een door Madrid verboden referendum over onafhankelijkheid en het besluit Catalonië onafhankelijk te verklaren. Bij de verkiezingen op 21 december kwam Puigdemont opnieuw uit als topkandidaat van de alliantie Juntsxcat (Gezamenlijk voor Catalonië). De stembusgang verliep voor Madrid niet volgens wens: Juntsxcat en twee andere separatistische partijen bleven samen de absolute meerderheid behouden.

Mocht Puigdemont maandag aangeduid worden, zal hij het nieuws in Denemarken horen. Hij is immers ingegaan op een uitnodiging van de universiteit van Kopenhagen om deel te nemen aan een debat onder de titel 'Catalonië en Europa op de tweesprong voor de democratie?'.