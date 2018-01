Casinomagnaat Steve Wynn stapt op als penningmeester Republikeinen na seksbeschuldigingen

'Ik heb vandaag het ontslag aanvaard van Steve Wynn als penningmeester van de RNC', zei partijvoorzitster Ronna McDaniel in een persbericht.

De aankondiging komt een dag nadat de krant Wall Street Journal had geschreven dat ze tientallen personen interviewde die Wynn beschuldigen van seksueel onaangepast gedrag. Sommigen waren gewezen medewerkers die zegden dat hij hen onder druk zette om seks met hen te hebben. Eén slachtoffer, een manicuurster, zei aan de krant dat Wynn haar onder druk zette om zich uit te kleden en op een massagetafel te gaan liggen in zijn privé-suite. Later ontving ze een som van 7,5 miljoen dollar in een schikking van een rechtszaak, schreef de krant.

Echtscheiding

De miljardair ontkent de beschuldigingen en zei aan de krant dat de beschuldigingen het initiatief waren van zijn ex-vrouw Elaine Wynn. Hij zou met haar verwikkeld zijn in een 'vreselijke en vuile' scheidingszaak. Wynn, die zaterdag 76 jaar werd, is een bekende naam in Las Vegas, Nevada. Hij bouwde er enkele van de meest excessieve casino-hotels. Ook is hij eigenaar van twee casino's in de Chinese gok-enclave Macau. Wynn, van wie president Donald Trump zei dat hij een 'goede vriend' was tijdens de verkiezingscampagne van 2016, was penningmeester van de RNC sinds begin 2017.

Volgens het boek Fire and Fury van Michael Wolff bewondert de president Wynn, hoewel ze ook mekaars concurrenten waren in de hotel- en casionobranche.

Democraten vragen nu dat de vele Republikeinen die campagnebijdragen van Wynn ontvingen, het geld nu terugstorten, zoals de Republikeinen dat van Democraten eisten die geld ontvangen hebben van Hollywoodmogol Harvey Weinstein.