Carles Puigdemont wordt vrijgelaten onder voorwaarden

De Catalaanse oud-premier Carles Puigdemont komt onder voorwaarden vrij. Dat heeft het Duitse gerecht donderdag beslist. Een van de voorwaarden is onder meer de betaling van een borg van 75.000 euro. De klacht over corruptie is een mogelijke basis voor een uitlevering, aldus de rechtbank. Puigdemont werd ook aangeklaagd voor rebellie, maar dat kan niet ingeroepen worden om hem uit te leveren.

Dinsdag had de Duitse aanklager de rechtbank gevraagd om het door Spanje uitgevaardigd uitleveringsbevel te volgen. Wanneer de rechtbank zich daarover uitspreekt, is nog niet duidelijk. Daarnaast vroeg de aanklager Puigdemont in de cel te laten in afwachting van die uitspraak, omdat hij op de vlucht zou kunnen slaan. Daarop is de rechtbank dus niet ingegaan.

Puigdemont zit al meer dan tien dagen in een cel in Neumünster, in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein. De 55-jarige Puigdemont werd opgepakt nadat hij op zondag 25 maart met de wagen de Deens-Duitse grens was overgestoken. Hij was onderweg van Finland naar België. Hij is sinds vorig jaar al in ons land in ballingschap. Tegen de politicus loopt sinds 23 maart opnieuw een Europees aanhoudingsbevel.