Carles Puigdemont terug in België: 'Nationalisme is een gevaar voor Europa'

Carles Puigdemont werd in de herfst van 2017 plots wereldberoemd: als minister-president van Catalonië liet hij een referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië organiseren, ondanks een grondwettelijk verbod. Hij werd beschuldigd van 'rebellie', waarna hij de wijk nam naar België. Een halfjaar later werd hij, nadat er een Europees aanhoudingsbevel tegen hem was uitgevaardigd, opgepakt bij de Noord-Duitse grens en enkele dagen opgesloten in de gevangenis. Inmiddels verblijft hij weer in ons land, vanwaar hij de strijd om de onafhankelijkheid wil blijven voeren.

