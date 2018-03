Carles Puigdemont opgepakt: rellen en 33 gewonden in Barcelona

Volgens de gezondheidsautoriteiten raakten minstens 33 mensen gewond, volgens de politie werden drie betogers opgepakt.

Terwijl een stoet rustig door de straten trok met de traditionele vlaggen van de separatisten, liepen de gemoederen op bij de betogers van CDR (Comitès de Defensa de la República), een radicale groep die voor een onmiddellijke breuk met Spanje pleit. Bij de prefectuur gooiden sommige van hen met vuilnisbakken naar de Catalaanse politie (Mossos d'Esquadra), die de menigte met de wapenstok terugdreef en zelfs in de lucht schoot. Voor de delegatie van de Europese Commissie riepen de betogers 'dit Europa is een schande'.

Geen enkel land van de Europese Unie steunt de onafhankelijkheidsbeweging van Catalonië.

'Ze gaan niets tegenhouden met de arrestaties, integendeel', zei Yolanda Salleras, een 37-jarige kinesitherapeute. 'Ze willen ons begraven, maar telkens ze toeslaan, staan er vier nieuwe separatisten op.' Voor haar is de tijd van betogen voorbij. 'We hebben iets radicalers nodig. Ik zou het land platleggen, een algemene staking van verscheidene dagen totdat ze allemaal vrijgelaten worden'.

Zondag vond ook in Brussel een solidariteitsactie plaats voor de gevangengenomen Catalaanse separatisten. Aan het Schumanplein, in het hart van de Europese wijk, daagden enkele tientallen Catalanen en sympathisanten op.

Arrestatie

Carles Puigdemont werd zondagvoormiddag opgepakt, nadat hij met de wagen de Deens-Duitse grens was overgestoken. Hij was onderweg van Finland naar België en nam de wagen precies om luchthavencontroles te vermijden, zegt zijn advocaat.

Paul Bekaert, de Belgische advocaat van de zondag in Duitsland opgepakte Carles Puigdemont, verwacht dat de Catalaanse oud-minister-president onder voorwaarden zal worden vrijgelaten, in afwachting van de behandeling ten gronde van het aanhoudingsbevel dat tegen hem uitgevaardigd is.

Volgens meester Bekaert liep Puigdemont wellicht niet bij een toevallige controle tegen de lamp, maar is de kans reëel dat de Spaanse politiediensten hun Duitse collega's hebben getipt. Het Duitse persbureau DPA meent te weten dat Puigdemont intussen in een cel in Neumünster opgesloten zit, in de Noord-Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein.

Hoe moet het nu verder met Puigdemont? Bekaert denkt dat hij snel onder voorwaarden vrij zal worden gelaten, 'zoals in België ook gebeurd is'. De Duitse rechter moet binnen de 48 uur beslissen over die voorwaardelijke invrijheidsstelling.

Binnen een periode van 60 dagen moet de Duitse justitie ten gronde oordelen over de uitvoering van het aanhoudingsbevel dat Spanje tegen Puigdemont uitgevaardigd heeft. Pro memorie: toen Puigdemont in november 2017 door de Brusselse onderzoeksrechter werd vrijgelaten, mocht hij in afwachting van de behandeling ten gronde van het toen uitgevaardigde aanhoudingsbevel België niet verlaten zonder toestemming.

Bekaert bevestigt dat hij de advocaat van Puigdemont blijft, ook al bevindt zijn cliënt zich in Duitsland.

De Catalaanse ex-minister-president kijkt in Spanje mogelijk tegen een lange gevangenisstraf aan, nadat hij en twaalf andere separatisten vorige vrijdag in vervolging werden gesteld wegens rebellie. 'Maar natuurlijk wil hij dat koste wat het kost vermijden', zegt Bekaert. 'Ik stel mij overigens grote vragen bij de Spaanse democratie, die verkozen parlementsleden achter de tralies zet.'