Carles Puigdemont opgepakt in Duitsland

De afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont is opgepakt in Duitsland. Dat melden AFP en DPA zondagmiddag en is door zijn advocaat bevestigd aan VRT NWS.

Carles Puigdemont verliet vrijdag Finland nadat hij twee dagen in het land had verbleven. Volgens Finse bronnen was de voormalige Catalaanse leider intussen al terug in België, maar zondag blijkt dat hij opgepakt is in Duitsland.

Volgens DPA en AFP werd hij zondagvoormiddag na een terugreis vanuit Denemarken opgepakt in Duitsland.

Puigdemont nam donderdag aan bijeenkomsten in het Finse parlement deel en gaf vrijdag een lezing aan de universiteit van Helsinki. Volgens de Finse politicus Mikko Karna, die Puigdemont onderdak bood, verliet de Catalaanse politicus vrijdag al Finland.