Carles Puigdemont opgepakt: duizenden Catalanen de straat op in Barcelona

Paul Bekaert, de Belgische advocaat van de zondag in Duitsland opgepakte Carles Puigdemont, verwacht dat de Catalaanse oud-minister-president onder voorwaarden zal worden vrijgelaten, in afwachting van de behandeling ten gronde van het aanhoudingsbevel dat tegen hem uitgevaardigd is.

Volgens meester Bekaert liep Puigdemont wellicht niet bij een toevallige controle tegen de lamp, maar is de kans reëel dat de Spaanse politiediensten hun Duitse collega's hebben getipt. Het Duitse persbureau DPA meent te weten dat Puigdemont intussen in een cel in Neumünster opgesloten zit, in de Noord-Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein.

Hoe moet het nu verder met Puigdemont? Bekaert denkt dat hij snel onder voorwaarden vrij zal worden gelaten, 'zoals in België ook gebeurd is'. De Duitse rechter moet binnen de 48 uur beslissen over die voorwaardelijke invrijheidsstelling.

Binnen een periode van 60 dagen moet de Duitse justitie ten gronde oordelen over de uitvoering van het aanhoudingsbevel dat Spanje tegen Puigdemont uitgevaardigd heeft. Pro memorie: toen Puigdemont in november 2017 door de Brusselse onderzoeksrechter werd vrijgelaten, mocht hij in afwachting van de behandeling ten gronde van het toen uitgevaardigde aanhoudingsbevel België niet verlaten zonder toestemming.

Bekaert bevestigt dat hij de advocaat van Puigdemont blijft, ook al bevindt zijn cliënt zich in Duitsland.

De Catalaanse ex-minister-president kijkt in Spanje mogelijk tegen een lange gevangenisstraf aan, nadat hij en twaalf andere separatisten vorige vrijdag in vervolging werden gesteld wegens rebellie. 'Maar natuurlijk wil hij dat koste wat het kost vermijden', zegt Bekaert. 'Ik stel mij overigens grote vragen bij de Spaanse democratie, die verkozen parlementsleden achter de tralies zet.'

Duizenden Catalanen de straat op in Barcelona

Duizenden Catalanen trekken zondag door de straten van Barcelona. Ze vragen de vrijlating van Puigdemont.

De manifestanten zwaaien met de Catalaanse vlag en roepen slogans als 'Vrijheid voor de politieke gevangenen' en 'Puigdemont president', stelde een journalist van het Franse persagentschap AFP in de Catalaanse hoofdstad vast.

De actievoerders reageren op een oproep van een separatistische groepering, het Comité voor de verdediging van de Catalaanse republiek, en trekken van de Ramblas, de bekende Barcelonese boulevard, naar de vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Barcelona.

Zondag vond ook in Brussel een solidariteitsactie plaats voor de gevangengenomen Catalaanse separatisten. Aan het Schumanplein, in het hart van de Europese wijk, daagden enkele tientallen Catalanen en sympathisanten op.