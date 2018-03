Carles Puigdemont is niet langer kandidaat-minister-president van Catalonië

De afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont heeft beslist om zich geen kandidaat meer te stellen om zichzelf op te volgen. Hij schuift Jordí Sànchez naar voren, de nummer twee op de lijst, die al vier maanden de gevangenis zit. Dat meldt de Spaanse krant El Pais.

Puigdemont deed de mededeling in een videoboodschap, die verspreid werd op sociale media. Als reden voor zijn beslissing, geeft hij aan dat 'dit onder de huidige omstandigheden de manier is om zo snel mogelijk een regering over te dragen'. Hij nuanceerde wel door te zeggen dat dit 'ten voorlopigen titel' is.

Na moeilijkheden rond de kandidatuur van Puigdemont (tegen wie er in Spanje nog steeds een aanhoudingsbevel loopt), zal ook het voordragen van Sànchez voor de nodige problemen zorgen. De kans is groot dat ook hij geen minister-president zal kunnen worden. De Spaanse regering heeft de voorbije dagen duidelijk gemaakt dat het haar tussenkomst in de Catalaanse autonomie niet zal opheffen, tot er een kandidaat-minister-president is tegen wie er geen gerechtelijke aanklacht loopt.

Eerder op de dag had het Catalaanse parlement een motie goedgekeurd die de 'autoritaire drift' van de Spaanse staat aanklaagt en de 'legitimiteit' van Puigdemont verdedigt. De leider van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging werd als president van de regio door Madrid afgezet en verblijft al maanden in ballingschap in België.

De motie is de eerste tekst die het nieuwe regionale parlement, samengesteld na de verkiezingen van 21 december, heeft goedgekeurd. De tekst beklemtoont dat de parlementaire meerderheid een 'grondwet van een Catalonië als onafhankelijke staat' gunstig gezind is. De scherpste kantjes werden evenwel afgevijld om Madrid niet te veel voor het hoofd te stoten. Zo werd de onafhankelijkheidsverklaring van 27 oktober 2017 niet geratificeerd, al was dat een wens van de Candidatura d'Unitat Popular (CUP), de meest radicale van de separatistische partijen.

De motie beperkt zich tot de wens dat de 'inmenging' stopt van de staat en het grondwettelijk hof om de "democratische wil" van de Catalanen te verijdelen. Dat slaat onder andere op het (opnieuw) inzweren van Puigdemont als minister-president, hoewel de tekst dat niet letterlijk zegt.

