Carles Puigdemont bevestigt terugkeer naar België

Dat heeft Puigdemont, die momenteel in Duitsland verblijft, bevestigd tijdens een persconferentie in Berlijn. Zijn Belgische advocaat Paul Bekaert had vorige week al verklaard dat Puigdemont wilde terugkeren naar ons land.

'De deur voor een dialoog met de Spaanse regering staat nog altijd open', zei hij verder. 'Maar dit is geen interne Spaanse aangelegenheid meer, ook Europa moet erbij betrokken worden.'

Vermoedelijk zal Puigdemont weer in Waterloo neerstrijken begin volgende week, op een adres waar hij eerder al heeft verbleven.

Ingetrokken

Het Spaanse Hooggerechtshof trok vorige week het Europese aanhoudingsbevel tegen Puigdemont in. Concreet wil dat zeggen dat hij naar het buitenland mag gaan zonder het risico te lopen gearresteerd en overgeleverd te worden.

Naar Spanje terugkeren kan echter niet, want het Spaanse aanhoudingsbevel is nog steeds van kracht. De intrekking volgt op de beslissing van Duitsland vorige week om Puigdemont over te leveren voor misbruik van overheidsgeld, maar niet voor rebellie. Op dat laatste staan zwaardere straffen van 25 jaar.

Puigdemont zit in zwaar juridisch vaarwater sinds het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië van oktober 2017. Voor dat referendum werd volgens het Spaanse gerecht 1,6 miljoen euro aan overheidsgeld uitgegeven.