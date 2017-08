Carla Del Ponte: 'Voldoende bewijzen om Assad te veroordelen'

Carla Del Ponte bevestigt zondag nogmaals dat ze afgelopen donderdag haar ontslagbrief op de bus gedaan heeft. 'Mijn ontslag gaat in op 18 september, met de volgende bijeenkomst van de onderzoekscomissie', zegt ze interviews met de Zwitserse dagbladen Matin Dimanche et à la SonntagsZeitung.

'Er zijn voldoende bewijzen om de Syrische president Bashar al-Assad te veroordelen voor oorlogsmisdaden', zegt Del Ponte. Maar de steen des aanstoots is de aanpak van het Syrië-conflict door de VN-Veiligheidsraad. Omdat bondgenoot Rusland er vetorecht heeft, komt er geen tribunaal of berechting.

Dat justitie er niet aan te pas komt, is 'frustrerend' en 'een tragedie', vervolgt ze. 'Zonder gerechtigheid in Syrië, zal er nooit vrede en dus geen toekomst zijn.' 'Ik heb nooit eerder dergelijk gewelddadig conflict gezien, waarbij er zoveel talloze kinderen vermoord, gemarteld en onthoofd werden', zegt de vroegere hoofdaanklaagster van de Rwanda- en Joegoslaviëtribunalen.

Eerder deze week wees Del Ponte niet enkel de regering-Assad de vinger: 'Alle partijen in Syrië zijn slecht. De regering-Assad begaat vreselijke inbreuken tegen de mensenrechten en zet chemische wapens in. En de oppositie, die bestaat enkel nog uit extremisten en terroristen', zei ze in de krant Blick. 'Mijn ontslag is ook een provocatie', vervolgt ze zondag. Zo wil ze de druk verhogen op de Veiligheidsraad.