Caribische eilanden bedreigd door nieuwe krachtige orkaan

Dat meldt het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC). Maria, die volgens de huidige voorspellingen grotendeels het pad van Irma zal volgen, verplaatst zich met een snelheid van 19 km/u en zal in de loop van de dag de zogenaamde Leeward Islands bereiken.

Het orkaanalarm is afgekondigd in Guadeloupe, Dominica, Saint Kitts and Nevis, Montserrat en Martinique. Voor Puerto Rico, de Amerikaanse en Britse Maagdeneilanden, Sint-Maarten, Sint-Barthélemy, Saba, Sint-Eustatius en Anguilla geldt een waarschuwing (hurricane watch). Die laatste eilanden werden begin september vernield door orkaan Irma. Op Sint-Maarten, dat uit een Frans en een Nederlands deel bestaat, kwamen minstens vijftien mensen om.

Volgens het NHC worden later mogelijk ook Haïti, de Dominicaanse Republiek en de Bahama's bedreigd door Maria.

Stilgelegd

De mensen in Guadeloupe moeten vanaf 12.00 uur (18.00 uur Belgische tijd) thuis blijven of hun heil zoeken in een veilig onderkomen, vanaf de middag blijven ook alle openbare instellingen en bedrijven gesloten. Alle luchtverkeer wordt in de loop van de namiddag opgeschort.

Op Martinique laat de plaatselijke prefectuur het bedrijfsleven stilleggen en alle openbaar vervoer stopzetten. De bevolking moet binnen blijven. Voor de beide eilanden worden hevige neerslag en zware windstoten verwacht, die tot 200 kilometer per uur kunnen bereiken. De ruwe zee kan golven van 9 meter veroorzaken.