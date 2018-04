Cardioloog Pedro Brugada: 'Hadden we maar een voorbeeld aan Schotland genomen'

Twee weken geleden was Pedro Brugada nog in Catalonië. De vermaarde cardioloog is al lang tot Belg genaturaliseerd, maar de band blijft sterk. Zijn oudste dochter woont en werkt als journaliste in Barcelona, de stad waar zijn broer Josep zich als cardioloog heeft gevestigd. Ramon, de jongste van de drie boers-cardiologen, is blijven plakken in Girona, de thuisstad van de Brugada's, waar Carles Puigdemont tot 2016 burgemeester was. Op het moment van dit interview verblijft de afgezette Catalaanse president in Duitsland, een transmigrant onderschept door een Spaans uitleveringsverzoek. Zijn lot, en bij uitbreiding de hele nasleep van het onafhankelijkheidsreferendum van 1 oktober vorig jaar, verdeelt de Catalaanse samenleving tot op het bot - tenminste: dat valt te lezen in analyses en commentaren. Zelf heeft Brugada er naar eigen zeggen weinig van gemerkt. 'Het leven gaat zijn gewone gang. Mensen gaan naar hun werk, kinderen naar school, en in de cafés wordt er vooral over voetbal gesproken. Zelfs in Barcelona zag ik niet méér politie of militairen op straat dan gewoonlijk.'

...