Caracas vraagt internationaal arrestatiebevel tegen voormalige procureur-generaal

Venezuela gaat via Interpol een internationaal arrestatiebevel uitvaardigen tegen de voormalige procureur-generaal Luisa Ortega, die vrijdag haar land ontvlucht is uit angst om vervolgd te worden door het socialistisch regime in haar land. Dat heeft president Nicolas Maduro dinsdag aangekondigd.