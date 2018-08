Canadees premier acht Noord-Amerikaans handelsakkoord tegen vrijdag mogelijk

Maandag bereikten Washington en Mexico al een akkoord over een Nafta 2.0, waarbij de hand uitgestoken werd naar Canada. Om tot een akkoord te komen, is het voor Trudeau essentieel dat het gaat 'om een goed akkoord voor Canada'.

De onderhandelingen worden gevoerd door zijn buitenlandminister Chrystia Freeland. Onder meer de quota ter bescherming van de Canadese melkindustrie zijn een heikel punt.

'Met Canada, denk ik dat het erg goed gaat', zei Trump op zijn beurt, woensdag in het Witte Huis. Ook hij is hoopvol dat tegen vrijdag, zijn deadline, een akkoord uit de bus komt. 'Ik denk dat Canada heel erg een deal wil sluiten', aldus Trump.

De Amerikaanse president zei dat hij Trudeau had gesproken. 'Hij was erg aardig, kon niet aardiger zijn', aldus Trump over de Canadese premier, met wie hij toch een gespannen relatie lijkt te hebben.