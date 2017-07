Canada viert zijn 150e verjaardag: het land dat bovenal de VS niet is

Er zijn hele boekenkasten gevuld, Canadese wouden tot pulp vermalen, om op die ene vraag een antwoord te vinden: wat is Canada? In een land dat qua areaal groter is dan zijn zuiderbuur, de Verenigde Staten, wonen volgens de volkstelling van vorig jaar 35 miljoen mensen, een tiende van het aantal bewoners in de VS. Meer dan 90 procent van de Canadezen woont binnen 160 kilometer van de grens met de VS, wat de relatie met de buur nog inniger maakt. Wat betekent het om Canadees te zijn?

...