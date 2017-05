Campagneteam van Macron speelde hackers bewust valse informatie door

Vrijdagavond was het alle hens aan dek bij het campagneteam van Emmanuel Macron. Een hackerscollectief loste op internetfora zo'n negen gigabyte aan bestanden afkomstig uit de entourage van Macron. Al gauw doken mogelijke aanwijzingen op dat het om Russische hackers ging - zoals aantekeningen in Cyrillisch schrift - en pikte klokkenluiderswebsite Wikileaks de bestanden op om op de inhoud na te trekken. Een gelijkaardig scenario had over de plas al de Amerikaanse presidentsverkiezingen verstoord: talloze emails van Hillary Clintons campagneteam werden openbaar gemaakt nadat hackers zich toegang verschaften tot de privégegevens van haar campagneleider John Podesta. Ook toen ging het zo goed als zeker om Russische hackers, ook toen mengde Wikileaks zich in de debatten.

Toch is er een cruciaal verschil tussen de lekken in Frankrijk en die in Amerika: het team van Macron was de hackers telkens een stap voor - zo schrijft de Amerikaanse website The Daily Beast. Zijn campagneleiders hadden de voortekenen goed gelezen, en gingen er voor het gemak van uit dat ze vroeg of laat ook het slachtoffer zouden worden van een digitale inbraak.

Hackers werden overspoeld met valse data

Het datalek kwam er enkele uren voor de Franse presidentskandidaten een verplichte mediastilte moesten respecteren. Vlak voor de verkiezingsdag wordt immers gevraagd de campagnes stop te zetten en de communicatie terug te schroeven. Toch kon het Macron-team snel bevestigen dat naast een heleboel echte documenten ook heel wat foutieve informatie in het lek terecht was gekomen. Dat leek aanvankelijk een manier om twijfel te zaaien over de legitimiteit van de data, maar blijkt nu het het resultaat te zijn van een bewuste strategie: het was de Macron-campagne zelf die de hackers foute informatie voedde.

Mounir Mahjoubi, het hoofd van Macrons digitale team, is de man achter die strategie. Hij zorgde er bijvoorbeeld voor dat alle medewerkers wekelijks een overzicht kregen van de websites waarop hackers gegevens probeerden te stelen, door bijvoorbeeld in vervalste emails een link naar die websites toe te voegen. Die webpagina's zien eruit als een te vertrouwen site, maar zijn in feite goed vermomde namaak.

Eens het team wist langs welke weg ze werden aangevallen, kon de verdediging beginnen: niet alleen door data zo goed mogelijk af te schermen, maar door opzettelijk valse data naar de hackers door te spelen. 'Je kan die websites overspoelen met talrijke paswoorden en logins - echte en valse, zodat de mensen achter de websites veel tijd nodig hebben om ze na te trekken,' vertelde Mahjoubi aan The Daily Beast.

Zelfs als de hackers erin slaagden een hoop echte documenten te bemachtigen, lijkt de tactiek zijn vruchten te hebben afgeworpen. Het lek had amper invloed op de verkiezingsuitslag - Macron haalde uiteindelijk 66 procent van de stemmen, enkele procenten meer dan voorspeld in de laatste peilingen.