Campagnemedewerkers Fillon nemen ontslag

Bruno Le Maire, een medewerker in het team van de rechtse presidentskandidaat in Frankrijk, heeft zijn vertrek uit het campagneteam van François Fillon aangekondigd. Le Maire deed dat net na een persconferentie waarop Fillon aankondigde toch nog presidentskandidaat te blijven, ondanks het feit dat er een gerechtelijk onderzoek tegen hem loopt. Dat strookt volgens Le Maire niet met "zijn principes". Ook andere campagnemedewerkers kondigden aan dat ze opstappen.

"Ik geloof in respect voor het gegeven woord. Dat is onontbeerlijk voor de geloofwaardigheid van de politiek", aldus Le Maire, die zelf in de running was om de presidentskandidaat voor Les Républicains te worden tijdens de voorverkiezingen.

Fillon had eerder verklaard dat hij zich zou terugtrekken uit de presidentsverkiezingen als er een gerechtelijk onderzoek tegen hem werd ingesteld, maar dat gebeurde dus niet. "In overeenstemming met mijn principes, neem ik ontslag uit mijn functies als medewerker belast met Europese en Buitenlandse zaken in de campagne van François Fillon", aldus Le Maire.

Andere campagnemedewerkers sloten zich bij Le Maire aan in hun respect voor het gegeven woord en trokken de deur achter zich toe. Daarbij onder meer de volksvertegenwoordigers Laure de La Raudière en Franck Riester en de burgemeester van Reims, Arnaud Robinet.

Fillon kondigde woensdagmiddag aan dat hij gedagvaard is om bij een onderzoeksrechter uitleg te komen geven over de zaak rond de vergoedingen die zijn vrouw en kinderen jarenlang zouden hebben ontvangen voor overheidsjobs die ze nooit uitoefenden. De presidentskandidaat noemde dat onderzoek een "politieke moord", en gaf aan dat hij niet van plan is om uit de race naar het Elysée te stappen.