Campagneleider Fillon opgestapt

Het ziet er steeds belabberder uit voor de felbelaagde rechtse presidentskandidaat François Fillon in Frankrijk.

Patrick Stefanini heeft vrijdagmorgen zijn ontslag aangeboden als campagneleider. Vincent Chriqui zal vanaf maandag de campagne leiden. Hij was de adjunct van Stefanini.

Daarnaast heeft voorzitter Jean-Christophe Lagarde van de "Union des démocrates et indépendants" (UDI) in een vraaggesprek met de regionale krant Ouest France Les Républicains, de partij van Fillon, "plechtig opgeroepen van kandidaat te veranderen. Indien dit niet gebeurt kunnen wij bij zo een verblinding deze alliantie niet verderzetten".

De centristen menen dat de vroegere premier de slag om het Elysée niet meer kan winnen ingevolge de verdenkingen die op hem rusten rond het al of niet fictieve werk van zijn echtgenote in het parlement.

Tegenover BFMTV zei Lagarde dat Alain Juppé, die bij de rechtse voorverkiezingen als tweede was geëindigd, hem de beste kandidaat lijkt als alternatief voor Fillon. Volgens informatie uit zijn omgeving zou Juppé zelfs bereid zijn om in te springen.

Juppé zal zijn verantwoordelijkheid niet ontlopen, indien Fillon zich terugtrekt, zo heeft het Franse persbureau AFP vrijdag vernomen uit Juppés entourage. Een tweede voorwaarde is dat hij de volledige steun krijgt van zijn partij Les Républicains.

De naam van de 71-jarige Juppé als zijn vervanger wordt steeds vaker genoemd. Juppé had zich in november bij de voorverkiezingen van centrumrechts eveneens kandidaat gesteld voor het presidentschap, maar werd in de tweede en beslissende ronde verslagen door Fillon.

Sinds de verdenkingen tegen Fillon bekend raakten, werd er al vaker over gespeculeerd of Juppé een "plan B" zou kunnen zijn.

Tweede ronde

Volgens een telling van de linkse krant Libération hebben sinds woensdag al meer dan 102 mandatarissen zich van Fillon afgewend. Fillon zou luidens een vrijdag vrijgegeven opiniepeiling voor televisiestation France 2 derde eindigen in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen, respectievelijk 8 en 6,5 procentpunt achter Emmanuel Macron en Marine Le Pen. Indien dit scenario bewaarheid zou worden, zou het de eerste keer zijn in de geschiedenis van de Vijfde Republiek dat (centrum)rechts geen kandidaat in de tweede ronde heeft.

Dezelfde peiling geeft ook aan dat Juppé in de eerste ronde goed zou zijn voor 26,5 procent van de stemmen, voor Macron (25) én Le Pen (24). De foutenmarge van de peiling bedraagt drie procent.

Ook Le Pen onder vuur

Ondertussen heeft het Franse gerecht ook Marine Le Pen, de presidentskandidate van de Franse extreemrechtse partij Front National, in het vizier. Ze moet uitleg geven in het onderzoek naar fictieve tewerkstelling in het Europees Parlement.

Le Pen wordt ervan verdacht twee medewerkers waar ze als lid van het Europees Parlement recht op heeft, te hebben ingezet voor haar partij. Dat is tegen de regels van het Europese halfrond: parlementaire medewerkers moeten parlementair werk verrichten. Het Europees Parlement besliste al dat Le Pen het loon dat de twee kregen terug moet storten. Donderdag hief het parlement de onschendbaarheid van Le Pen op na aandringen van het Franse gerecht. Niet omwille van de zaak rond de medewerkers, maar omdat Le Pen via Twitter gewelddadige foto's van terreurgroep IS had verspreid.

Maar het Franse gerecht wil dus ook meer weten over haar twee medewerkers. Ze moet het gerecht meer uitleg geven, raakt nu bekend, maar Le Pen liet al weten dat ze daar niet op zal ingaan. Vorige week was ze door de gerechtelijke politie al eens opgeroepen voor een ondervraging, maar ze liet dat verhoor aan zich voorbijgaan.

Schriftelijk liet ze toen weten aan geen enkele oproeping van de politie gehoor te zullen tot aan de Franse parlementsverkiezingen. Die vinden plaats op 11 en 18 juni, ongeveer anderhalve maand na de presidentsverkiezingen. Het is echter maar de vraag of ze zo'n verhoor kan blijven ontwijken nu haar onschendbaarheid opgeheven is.