Cambodjaanse oppositieleider Kem Sokha gearresteerd voor verraad

Sokha, de leider van de Partij voor de Nationale Redding van Cambodja (CNRP), werd gearresteerd in zijn woning in Phnom Penh kort na middernacht, zo liet zijn dochter Monovithya Kem weten via Twitter. De Cambodjaanse regering heeft ondertussen laten weten een video onder ogen gekregen te hebben waaruit 'duidelijk blijkt dat er geheime plannen zijn voor een samenzwering tussen Kem Sokha, anderen en buitenlanders om Cambodja te schaden'. 'Deze geheime samenzwering is verraad', luidt het.

De CNRP is de belangrijkste oppositiepartij in Cambodja en vooral populair in de steden en bij jonge kiezers. De partij staat onder druk nadat ze in 2013 bijna premier Hun Sen wist te onttronen. De langzittende Cambodjaanse premier kwam nooit eerder zo dicht bij het verliezen van de macht sinds 1993.