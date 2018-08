Californische jury veroordeelt Monsanto in Roundup-proces

De juryleden van de rechtbank in San Francisco stelden vast dat Monsanto 'kwaadwillig' was. Ook zouden onkruidverdelger Roundup en zijn professionele versie RangerPro 'aanzienlijk' hebben bijgedragen aan de ziekte van de eiser, Dewayne Johnson (46). De jury veroordeelde Monsanto tot 250 miljoen dollar schadevergoeding, en 39,2 miljoen dollar intrest.

Johnson had meer dan 400 miljoen dollar geëist. Hij zei dat de producten zijn kanker hebben veroorzaakt en dat Monsanto opzettelijk hun risico's had verzwegen. De Amerikaan, die terminaal ziek is, had jarenlang Roundup gebruikt. De vader van twee kinderen kreeg twee jaar geleden de diagnose dat hij leed aan een non-hodgkinlymfoom, en dat de kanker niet meer te genezen is. De ziekte veroorzaakte verschillende verwondingen op zijn lichaam.

Tussen 2012 en 2014 verstuifde Johnson Roundup op de schoolterreinen van een stadje in Californië, in het westen van de Verenigde Staten. Het actieve bestanddeel van Roundup is glyfosaat, een al even efficiënte als omstreden onkruidverdelger. Ook gebruikte Johnson RangerPro, een ander maar gelijkaardig product.

Monsanto is pas overgekocht door het Duitse Bayer, dat al aankondigde dat de naam zou verdwijnen. Het bedrijf maakte inmiddels bekend in beroep te zullen gaan tegen de veroordeling in San Francisco.