Californië: 130.000 geëvacueerd nadat hevige regen dam bedreigt

De Los Angeles Times schrijft dat een van de noodafvoerkanalen van de 230 meter hoge dam, de grootste van de Verenigde Staten, rond 17u30 zondag plaatselijke tijd zou uitvallen. Dit kan tot een "ongecontroleerde overstroming" leiden van het water van Oroville-meer en een overstroming van het noordelijke deel van de Sacramento Valley.

Door de hevige regenval van de afgelopen dagen is een groot gat ontstaan in het belangrijkste afvoerkanaal van de dam, weet CBS News dan weer. De San Francisco Chronicle heeft het over een "catastrofale hoeveelheid water" die kan vrijkomen.

Verschillende Amerikaanse media weten dat er ondertussen al 130.000 mensen zijn vertrokken of geëvacueerd uit de regio. Ooggetuigen beschrijven Oroville op sociale media als een "spookstad". De dam en het daarbij aanpalende meer ten noordoosten van San Francisco is een van de grootste door de mens gemaakte meren van het land en is een cruciaal onderdeel van de watervoorzieningen van de staat Californië.

Nadat Californië jarenlang met droogte kampte, is het noorden van de staat de jongste maanden getroffen door ongewoon felle en aanhoudende regenval.