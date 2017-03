Busramp Sierre: Nederland neemt juridische stappen

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt het bericht daarover in de krant Algemeen Dagblad.

De busramp, komende maandag 13 maart dag op dag vijf jaar geleden, kostte aan 28 mensen het leven, onder wie 22 scholieren uit Lommel en Heverlee. Onder de dodelijke slachtoffers waren ook 6 Nederlanders.

Bloedmonster

Nabestaanden zijn er al jaren van overtuigd dat het geen ongeluk was. Ze denken dat de chauffeur destijds opzettelijk de bus met schoolkinderen tegen de tunnelwand reed, omdat hij suïcidaal was door de medicijnen. In zijn boek 'De busramp in Sierre: 1 pil, 28 doden' schrijft onderzoeksjournalist Douglas De Coninck dat chauffeur Geert Michiels het antidepressivum Seroxat gebruikte. In een gesprek met Knack noemde zijn weduwe de stelling dat haar overleden man een wanhoopsdaad pleegde, 'onzin' (herlees het interview).

Eind vorig jaar vroeg de Nederlandse regering via da ambassadeur in Bern een bloedmonster van de omgekomen chauffeur op, maar de Zwitserse autoriteiten weigerden dat omdat het onderzoek is afgerond.

'Daarom proberen we nu via juridische weg aan het bloedmonster te komen', zei een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 'Dit is een uiterste poging om antwoord te krijgen op de vragen van nabestaanden in Nederland.'