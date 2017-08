Op de Ramblas, een toeristische straat in Barcelona, is een voertuig ingereden op de mensenmassa. Dat heeft de politie bevestigd. Er is sprake van meerdere gewonden.

Volgens de politie gaat het om een terreuraanslag. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk.

De bestuurder van de auto zou wel nog op de vlucht zijn.

Dadelijk meer.

Bekijk meer video's van vtmnieuws op nieuws.vtm.be