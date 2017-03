'Buiten de vrolijke stadscentra is de situatie in Nederland heel wat minder florissant'

Nederland is voor mij een beetje een tweede thuis aan het worden. Ik ben graag in het land met zijn verzorgde stadskernen, keurige perken voorjaarsbloeiers, prachtige kleine en grote musea, leescafés, maar ook uitgestrekte polderlandschappen en indrukwekkende rivieren. In de restaurants, cafés en hotels proberen uitbaters je altijd wel op een originele manier dat tikkeltje meer te bieden: of het nu een kroeg op De Pijp betreft of een hipsterbar in de Jordaan. Ook op professioneel vlak is Nederland een verademing. Geen overheid die gesaboteerd wordt door partijpolitiek, maar een geolied apparaat. Geen wegkwijnende industrie, maar sterke bedrijven die wereldwijd de toon zetten. Ik zou er wel kunnen wonen, denk ik.

