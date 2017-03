Britse regering vraagt parlement om brexit-wetsvoorstel niet te amenderen

De Britse premier Theresa May wil dat het parlement zich voor het einde van de maand schaart achter haar plan om artikel 50 van het Verdrag van Lissabon in gang te zetten. Het Hogerhuis amendeerde haar wetsvoorstel, om de rechten van EU-burgers die in Groot-Brittannië wonen te beschermen en om het parlement te laten stemmen over elke brexit-deal vooraleer die door het Europees parlement wordt goedgekeurd.

In The Sunday Telegraph beloofde Davis dat "het parlement vele kansen heeft om onze onderhandelingen over een nieuw partnerschap met de EU te bespreken en om de uitkomst te beïnvloeden". "Maar voorwaarden verbinden aan een wetsvoorstel dat de premier enkel toelaat om het proces te starten, is gewoonweg niet de manier van werken."

Volgens Davis is het de bedoeling van enkele leden van het Hogerhuis om "een situatie te creëren waarin het parlement kan proberen het resultaat van het brexit-referendum om te gooien".