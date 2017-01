Britse regering verzweeg mislukte nucleaire test

Bij het afvuren van de -ongeladen- Trident-raket vanuit een onderzeeër voor de kust van Florida week deze door een "ernstig defect" af van de geplande baan, zo citeert de Times een anonieme hoge functionaris bij de zeemacht.

When a Trident missile failed a vital test, worried military chiefs ordered it to be kept secret. We reveal all https://t.co/tRpRmg6ihO pic.twitter.com/Qkhq5jzSiZ -- Sunday Times News (@ST_Newsroom) January 22, 2017

Het incident kwam op een zeer ongelegen moment voor de regering want enkele weken later moest het Lagerhuis stemmen over een verlenging van het Trident-programma. "Er was grote paniek op het hoogste niveau van de regering en het leger nadat de eerste test in vier jaar van ons nucleair afschrikmiddel uitgedraaid was op een catastrofe", klinkt het. "Ze wisten donders goed hoezeer dit de geloofwaardigheid van het kernprogramma zou aantasten als dit publiek gemaakt zou worden."

In het debat dat aan de stemming voorafging, repte premier Theresa May met geen woord over de mislukte test. Uiteindelijk stemde een ruime meerderheid voor de verlenging en werd afgesproken om vier Trident-onderzeeërs aan te schaffen voor een totaalbedrag van 40 miljard pond.

Ook vandaag wilde Theresa May bij Andrew Marr niet antwoorde op de vraag of ze al dan niet op de hoogte was.