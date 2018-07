Britse regering publiceert langverwacht witboek voor de zachte brexit

Het witboek zet uiteen welke handelsrelaties May na de brexit met de Europese Unie wil aanhouden. Het document bevestigt dat de Britse premier de economische banden nauw wil houden. May's voorstel leidde de voorbije dagen tot het ontslag van twee prominente ministers: Boris Johnson, die bevoegd was voor Buitenlandse Zaken, en brexit-minister David Davis.

In een tweet zegt de Europese brexit-hoofdonderhandelaar Michel Barnier dat de EU het witboek nu zal analyseren, aan de hand van de onderhandelingsrichtsnoeren die de Europese lidstaten hebben vastgelegd. Hij herhaalt dat de Europese Unie de Britten 'een ambitieus vrijhandelsakkoord en samenwerking in tal van domeinen, waaronder veiligheid' aanbiedt.

We will now analyse the #Brexit White Paper w/ Member States & EP, in light of #EUCO guidelines. EU offer = ambitious FTA + effective cooperation on wide range of issues, including a strong security partnership. Looking forward to negotiations with the #UK next week.