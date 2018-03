Britse regering houdt Rusland verantwoordelijk voor vergiftiging ex-spion

Dat heeft premier Theresa May gezegd in een toespraak voor het Britse parlement, zo meldt de Britse openbare omroep BBC. Ze hield dus nog een slag om de arm, verwacht werd dat ze de Russische schuld als een zekerheid zou bestempelen.

Volgens May zijn Skripal en zijn dochter vergiftigd met een zenuwgas van 'militaire kwaliteit', van het type Novichok, ontwikkeld door Rusland.

Eis

Ze zei ook dat de Russische ambassadeur in Londen op het matje wordt geroepen om te komen uitleggen 'of het gaat om een bewuste actie van de Russische staat dan wel dat Rusland de controle over zijn voorraad zenuwgassen kwijt is'.

Londen eist verder dat Moskou de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW), die toeziet op het gebruik van chemische wapens, zo snel mogelijk volledig tekst en uitleg bezorgt.

Aanval

May wil het antwoord van de ambassadeur afwachten alvorens eventuele verdere actie te ondernemen. 'Blijft een geloofwaardig antwoord uit, dan zullen we dit beschouwen als een onwettig gebruik van geweld door de Russische staat tegen het Verenigd Koninkrijk'.

De 66-jarige Skripal en zijn 33-jarige dochter werden op zondag 4 maart aangetroffen op een bank in Salisbury, in het zuiden van Engeland. Beiden liggen nog altijd in kritieke, maar stabiele toestand in het ziekenhuis.

Gewaarschuwd

De Russische president Vladimir Poetin had vóór de officiële toespraak van May al gereageerd tegenover de BBC. Hij waarschuwde de Britten de juiste volgorde te respecteren: eerst de zaak oplossen, dan pas (eventueel) Rusland beschuldigen.

Eerder had Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov op eenzelfde laconieke manier op de speculaties over Russische schuld gereageerd. 'De man werkte voor de Britse geheime dienst. Het voorval deed zich voor op Britse bodem. Is dit dan een zaak die Rusland betreft? '.

Minder laconiek reageerde de Russische ambassade in Londen. De Britse regering speelt een gevaarlijk spelletje met de publieke opinie en slaagt er niet in de anti-Rusische campagne van de media te overstijgen, zo luidde het in een communiqué. 'Zulk beleid zet niet alleen het onderzoek op het verkeerde spoor, maar houdt het risico in zich van ernstige gevolgen voor een lange tijd van de Brits-Russische relaties.'