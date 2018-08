Britse regering biedt publiek en bedrijven 'advies' bij 'no-deal'

'Met deze technische nota's maken we duidelijk hoe we met het onwaarschijnlijke scenario van een 'no deal' omgaan, maar ik heb er nog steeds vertrouwen in dat een goed akkoord binnen handbereik is', zei brexit-minister Dominic Raab op de BBC-radio.

De regering publiceert de komende weken meer dan tachtig nota's over de strategie die ze zal volgen wanneer er geen onderhandeld brexit-akkoord komt en het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2019 uit de EU crasht. Donderdag geeft ze de eerste 20 à 25 documenten vrij, Dominic Raab zal in een begeleidende toespraak tekst en uitleg verschaffen.

Er zal niet meteen iets veranderen, zal Raab trachten duidelijk te maken. Zo zou hij volgens The Guardian zeggen dat de regering bij een 'no deal' eenzijdige initiatieven zal nemen om de handel met en het transport naar het Europese vasteland te blijven verzekeren. Het kan niet de bedoeling zijn dat Londen en Brussel elkaar na de brexit vliegen afvangen door nieuwe grenscontroles en reisbeperkingen op te leggen, is de redenering.

Op BBC Radio 4 poogde Raab donderdagochtend de waarschuwingen dat de brexit dramatische gevolgen kan hebben te relativeren. 'Er zijn risico's, maar laten we die niet buiten proportie opblazen', zei hij. 'Wat we doen, is ervoor zorgen dat we bepaalde risico's op de gepaste, proportionele manier aanpakken.' Zo adviseert Raab de farma-industrie om voldoende grote medicijnvoorraden aan te leggen, net zoals ze dat nu al doet om de impact van bijvoorbeeld havenstakingen op te vangen.